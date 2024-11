Fonseca su Theo: "Ha cominciato la stagione con difficoltà fisiche. Ora sta meglio, è in crescita"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, l'allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato di alcuni dei temi più importanti legati alla sfida del Santiago Bernabeu.

Non le da fastidio che in tanti siano intervenuti sulla questione Leao? È un tema troppo discusso?

"Onestamente no. Io so quello che è importante per me e per la squadra. È normale che le persone, voi, parliate di questa situazione. Io devo seguire la mia squadra, quello in cui credo e quello che ritengo importante per la squadra".

Milan con le due punte può essere un'opzione per domani sera?

"No perché Tammy non è nella miglior condizione fisica, non può giocare tutta la partita. Può fare magari parte del match, ma non dall'inizio".

Su Theo:

"Theo ha cominciato la stagione con difficoltà fisiche. Ora sta meglio, è in crescita. Ha spazio anche per stare meglio".