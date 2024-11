Fonseca sui cambi: "Non mi sembrava che si potesse cambiare molto di ciò che stava succedendo"

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita tra Milan e Juventus, valida per la tredicesima giornata di Serie A.

Perché non inserire Abraham?

"La Juve creava tanta superiorità a centrocampo non avendo attaccanti e avevamo bisogno del lavoro di Morata. Ci hanno obbligati a questo".

Perché non si è ribellato alla noia facendo un po' prima i cambi?

"Pulisic è arrivato con un problema, non lo potevo utilizzare per molto tempo; il giocatore non si sentiva bene e non lo potevo far giocare tanto tempo, addirittura io mi sono preso il rischio che avesse un problema. Per gli altri non mi sembrava che si potesse cambiare molto ciò che stava succedendo".