Fonseca verso il derby: "Come si vince? Facendo più gol dell'Inter"

vedi letture

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul match di domani contro l'Inter:

C'è il derby, l'occasione più grande o la partita più complicata?

"Noi partiamo per giocare una squadra molto forte, può essere una partita importante per me. Abbiamo tanto da guadagnare in questa partita perché mi sembra che noi dobbiamo pensare positivamente. Se vinciamo può essere una cosa importante per noi in questo momento".

Questa fiducia la porterà ad avere un atteggiamento tattico comunque aggressivo?

"Ovviamente per ogni partita abbiamo strategie diverse. Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte, abbiamo preparato la partita in funzione degli avversari che sono fortissimi. Una cosa non so fare: dare la palla alle altre squadre. Vogliamo giocare, vogliamo avere l'iniziativa, vogliamo dominare quando possiamo farlo, vogliamo difendere bene perché la squadra ha fatto bene collettivamente. Vogliamo preparare la partita in funzione dell'avversario che abbiamo domani".

In questo momento il Milan non sembra avere cuore, testa e organizzazione... Come si fa a vincere il derby?

"Facendo più gol dell'Inter, è così che si vince una partita".