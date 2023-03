Fontana: "Cardinale vuole la prima pietra dello stadio in 2-3 anni. L'idea del Milan è bella"

Attilio Fontana, Governatore della Lombardia, si è così espresso a TV Play sul nuovo stadio del Milan: “Devo dire che l’incontro con Cardinale è stato positivo. L’idea è bella, vedremo come si realizzerà a livello progettuale. Penso che dobbiamo confrontarci ed entrare più nei dettagli. Posso dire che gran parte di questo grande parco, rimarrà un grande parco. Ad oggi non posso dire se si farà lo stadio a La Maura. Dopo aver parlato con il proprietario del Milan credo che la sua volontà sia di mettere in 2-3 anni la prima pietra. Non è detto che sia a La Maura. Lui ha chiarito che vuole sostenere il Milan, ma vuole portare avanti il progetto stadio. Non credo che il proprietario rossonero lascerà il club in caso di mancato accordo sullo stadio".

E San Siro?