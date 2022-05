Fontana: "Maxischermo? Metto a disposizione Piazza Città di Lombardia"

MilanNews.it

© foto di Christian Pravatà

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, noto tifoso del Milan, ha avanzato la candidatura della piazza del palazzo regionale come luogo dove poter installare il maxischermo che i tifosi rossoneri invocano a gran voce per la gara di domenica contro il Sassuolo. Sui suoi profili social, Fontana ha scritto: "Cresce l'attesa per la volata scudetto, ho saputo che il Milan cerca una piazza a Milano per trasmettere la partita con il Sassuolo. Da presidente dei lombardi (oltre che da tifoso Milanista...) metto a disposizione Piazza Città di Lombardia, qualora la società e le Istituzioni competenti la ritenessero adeguata alla proiezione".