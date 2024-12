Football Manager 24 "perde" il Milan. Il club rossonero ora si chiama "Casciavit Milano"

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Sports Interactive ha annunciato che Football Manager 2024 resterà disponibile su tutte le piattaforme fino all'uscita di Football Manager 25, a marzo 2025.

La SI ci tiene “a ringraziare i nostri concessori di licenze e i partner delle varie piattaforme per il loro sostegno e per aver permesso a milioni di appassionati di continuare a scrivere le loro storie su FM24”. C’è un però, come esplicitato in seguito: “anche se la stragrande maggioranza delle licenze in FM24 sono state estese fino al periodo indicato, i diritti di alcuni singoli club non saranno più disponibili. Per questo motivo, abbiamo pubblicato un piccolo aggiornamento su tutte le piattaforme per rimuovere gli asset di quei club”.

Situazione che riguarda da vicino il Milan, con il club rossonero che evidentemente non è riuscito a trovare un accordo per questo lasso di tempo: il nome infatti è stato cambiato in “Casciavit Milano”. La licenza ufficiale per il nome, salvo diverse comunicazioni future, non dovrebbe tornare neanche per FM25, in uscita a marzo 2025. Una situazione dovuta alla partnership esclusiva che il club rossonero ha siglato con Konami ed eFootball nell'aprile del 2022: da quest'anno infatti il Milan non concede la licenza ufficiale neanche ad EA FC di Electronic Arts, dove sono rinominati "Milano FC".

In ogni caso, se per EA FC la situazione non è modificabile (se non su pc con mod non ufficiali), tutto cambia per quanto riguarda Football Manager. La simulazione calcistica di Sports Interactive offre una nutrita schiera di appassionati che ogni anno mette a disposizione della community file da scaricare (il cosiddetto "no fake", ndr) che vanno poi a correggere tutti i nomi non ufficiali.