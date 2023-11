FOTO - A Belmondo la Curva Sud risponde con Neo di Matrix: la spiegazione della coreografia in Milan-PSG

vedi letture

"Ti ho mirino, come Belmondo", recitava la bellissima coreografia dei tifosi del PSG nel match di Champions League del 25 ottobre al Parc des Princes, con una sagoma delle fattezze del Diavolo come bersaglio per l'attore che impugnava una pistola.

Oggi la Curva Sud ha risposto con la solita strepitosa coreografia a tutto stadio: sulla curva opposta e in tribuna le scritte "Always Milan" e "Toujours Milan" (Sempre Milan, ndr), mentre sulla Sud è spuntato Neo di Matrix che ferma a mezz'aria, come nei celebri film delle sorelle Wachowski, le pallottole esplose dal "nemico". Uno spettacolo folkloristico degno del palcoscenico della Champions League.