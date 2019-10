FOTO - Il font 'Milan Pulse Inline': fa parte del restyling grafico di DixonBaxi

Tra i restyling grafici del brand A.C. Milan promossi da DixonBaxi vi è anche l'invenzione di un nuovo font, 'Milan Pulse Inline'. Ecco le foto e la descrizione, prese direttamente dal sito dell'agenzia londinese: "Abbiamo collaborato con il grafico Elliott Amblard per sviluppare e realizzare 'Milan Pulse Inline', un carattere tipografico su misura per l'AC Milan. Prendendo spunto dalla moda, dai marchi di lifestyle e dalla cultura italiana, abbiamo creato un sistema tipografico audace ma elegante. Immediatamente riconoscibile, cattura la passione che i fan di Milano hanno per il loro club".