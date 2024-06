FOTO MN - I lavori allo stadio di Solbiate Arno dove dovrebbe giocare l'U23

vedi letture

Il Milan under 23 sta per nascere. Manca veramente solo l'ufficialità e poi la seconda squadra sarà realtà anche per i rossoneri dopo che il progetto è stato avviato negli anni scorsi da Juventus e Atalanta. Decisiva è stata la decisione negativa della COVISOC sulla domanda di iscrizione alla Serie C presentata dall'Ancona: il club marchigiano ha ammesso di non aver pagato le mensilità di marzo e aprile, per questo motivo venerdì, quando arriverà la sentenza ufficiale del Consiglio Federale, sarà escluso ufficialmente dal prossimo campionato liberando il campo all'under 23 rossonera.

La squadra sarà affidata a Daniele Bonera, già collaboratore tecnico di Pioli nelle ultime stagioni, e lavorerà a stretto contatto con la prima squadra. In totale i costi destinati al progetto ammontano a 12 milioni. Di questi, un milione è stato destinato ai lavori di ammodernamento dello stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, dove l'under 23 dovrebbe giocare le sue partite casalinghe. In merito a questo, MilanNews.it riporta la foto dei lavori che sono già cominciati nell'impianto nei pressi del centro sportivo di Milanello.