Altro walzer di procuratori a Casa Milan. Dopo Beppe Riso, agente di Stefano Sensi (il quale non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla trattativa), in via Aldo Rossi è arrivato Daniele Piraino, agente del centrocampista del Napoli, Amadou Diawara, in compagnia di Gerry Piccolillo.