FOTO MN - L'arrivo di Scaroni in Comune: iniziato il vertice-stadio con Sala e l'Inter

vedi letture

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è arrivato in questi minuti a Palazzo Marino in centro a Milano, dove si trova la sede del Comune. In questi minuti, dunque, è cominciato il vertice a tre sullo stadio di San Siro che vede come protagonisti, oltre al Milan, anche i cugini dell'Inter e il sindaco Giuseppe Sala. I club sono stati convocati proprio dal primo cittadino milanese che aveva intenzione di presentare il progetto di ristrutturazione di San Siro promosso dal Consiglio Comunale lo scorso 31 gennaio.

Ci sono varie proposte, l’ultima è quella di WeBuild che vorrebbe partecipare alla ristrutturazione: Sala mette sul piatto la concessione del terreno per 99 anni. Il Milan, che è molto avanti su San Donato, e l'Inter, che sta continuando a lavorare su Rozzano, rimangono convinti che il piano A sia andare via da Milano ma ascolteranno la presentazione del sindaco.