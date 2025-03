FOTO MN - La testimonianza di Nico, ragazzo di Napoli con il Milan sulla pelle

Il Milan questa sera scenderà in campo alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Napoli che al momento occupa la seconda posizione in classifica e cerca punti utili per rientrare sull'Inter nella corsa Scudetto. Dal canto suo il DIavolo deve necessariamente fare risultato per rimanere aggrappato ancora all'idea della qualificazione in Champions League o quantomeno in Europa. Ieri il pulmann rossonero è stato accolto da tanti tifosi rossonero, accorsi sotto la pioggia: GUARDA IL VIDEO.

Tra questi anche Nico che è un ragazzo nato e cresciuto a Napoli e che ha raccontato all'inviato di MilanNews.it la sua storia di amore per il Milan, talmente grande da tatuarsela sulla pelle. Nella foto scattata dal nostro inviato, il tatuaggio dello stemma rossonero che occupa tutta la coscia destra. Il tifoso Nico è stato poi anche intervistato dai colleghi di Sportitalia: "Quando vado al lavoro non possono sopportare che io tifo Milan. Io l'ho sempre detto questa è una mentalità vecchia: uno è nato a Napoli, vive a Napoli e deve tifare Napoli ma dove sta scritto? Il Milan è la mia squadra del cuore, la adoro. Deriva da Ricardo Kakà: quando toccava il pallone, ero piccolino, mi ricordo benissimo che era un giocoliere non era calciatore".