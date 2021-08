FOTO MN - Lunga coda a Casa Milan per i biglietti di Milan-Cagliari

Prosegue la vendita dei biglietti di Milan-Cagliari presso la sede di Casa Milan. Lunghe code fuori dall'ingresso museo per accaparrarsi un tagliando visto che, da oggi, è iniziata la vendita libera dei titoli d'accesso allo stadio. La vendita prosegue bene, anche online, e in via Aldo Rossi si aspettano un numero importante di spettatori per la prima casalinga dell'anno.