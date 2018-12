FOTO MN - Milano, Gattuso e Spalletti vestono americano e cinese in un murales apparso in città

La Milano del calcio è cambiata molto negli ultimi anni. Milan e Inter sono passati dalle mani degli storici proprietari Berlusconi e Moratti quelle di americani, con una parentesi cinese, e cinesi. Così qualcuno ha deciso di disegnare un murales, in zona Navigli (per la precisione in corso di Porta Ticinese), in cui i due allenatori, Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti, sono vestiti in abiti iconici per le nazioni delle proprietà. Ecco lo scatto di MilanNews.it.