FOTO MN - Tifosi rossoneri in festa, spunta lo striscione: "Ciao Calha guarda come mi diverto"

© foto di Antonello Gioia Francesco Finulli

Migliaia di tifosi sono in attesa a Casa Milan in attesa che il pullman con a bordo i campioni d'Italia arrivi da Reggio Emiliaper poter festeggiare insieme la conquista del diciannovesimo scudetto della storia rossonera. I nostri inviati nella sede di via Aldo Rossi hanno immortalato uno striscione particolarmente divertente indirizzato all'ex rossonero Calhanoglu, la scorsa estate passato all'Inter a paramentro per, a detta sua, vincere lo scudetto. Il campo invece ha detto altro, e allora "Ciao Calha, guarda come mi diverto"!