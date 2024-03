FOTO - Quando lo Slavia Praga batteva l'Inter 9-0 in Europa

Il Milan supera agilmente lo Slavia Praga e passa ai quarti di finale di Europa League. 4-2 all'andata, 3-1 al ritorno per un totale di 7-3 contro la squadra ceca. Un turno tutto sommato agevole e che ha portato proprio grattacapi alla squadra allenata da Stefano Pioli.

Dalle pieghe dell'Eden Aréna di Praga, impianto da circa 20mila posti, esce fuori un qualcosa di estremamente curioso: i cechi hanno appeso al muro un foglio con degli articoli di giornale che ricorda quando batterono l'Inter, allora si chiamava Ambrosiana-Inter, nella Mitropa Cup, allora conosciuta in Italia come Coppa dell'Europa Centrale.

Gli incontri risalgono al 1938, quando la squadra della Repubblica Ceca sovrastò la compagine italiana con un netto 9-0 l'11 luglio per poi perdere 3-1 il 17 luglio per un totale di 10-3 tra andata e ritorno. Ormai quasi 100 anni fa, ma il club ceco ricorda ancora con piacere la grande umiliazione inflitta ad una squadra storica come l'Inter.