Fra Roma e Maiorca si è inserito anche il Napoli di Conte per Hummels

Salutato il Borussia Dortmund, Mats Hummels è alla ricerca di una nuova e stimolante avventura in carriera, conscio di poter ancora dare tanto ad alti livelli nonostante i suoi 35 anni, anche perché il rendimento della scorsa stagione non può che confermarlo.

Negli scorsi giorni la Roma di Daniele De Rossi è sembrata essere la squadra più vicina all'ingaggio del tedesco, ma a sorpresa dalla Spagna sono trapelate alcune notizie secondo le quali Hummels avesse a sorpresa raggiunto un accordo addirittura con il Maiorca. Soluzione che sarebbe stata poi immediatamente smentita dal suo entourage, che continua a lavorare per trovare la soluzione più adatta al suo assistito.

Come si suol dire in questi casi, spesso "fra i due litiganti il terzo gode", visto che anche il Napoli di Antonio Conte avrebbe mostrato interesse nei confronti di Mats Hummels. Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola dai colleghi de Il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando la possibilità di ingaggiare il giocatore che potrebbe aggiungersi a Rafa Marin, colpo oramai imminente dal Real Madrid, ai volti nuovi della difesa. Staremo a vedere.