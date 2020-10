France Football, aperti i sondaggi per il Dream Team: in difesa presenti Baresi, Maldini e Desailly

France Football, in sostituzione del Pallone d'Oro, che quest'anno non verrà assegnato, ha deciso di nominare il "Dream Team" di tutti i tempi, facendo votare i lettori ruolo per ruolo. Nei sondaggi relativi ai difensori centrali, presente ovviamente Franco Baresi, così come Marcel Desailly, anche se quest'ultimo in rossonero giocò prevalentemente come mediano. Nella lista dei laterali sinistri non poteva invece mancare Paolo Maldini.