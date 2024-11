Francia, Chevalier: "Ritrovare Maignan mi ha fatto piacere: è stato un esempio"

Tra i convocati della Francia per la tornata di gare con le Nazionali, Didier Deschamps ha chiamato il giovane e talentuoso portiere Lucas Chevalier che in passato ha avuto la possibilità di giocare con Mike Maignan al Lille. In conferenza stampa, come riportato da L'Equipe, Chevalier ha mostrato tutta la sua felicità di aver ritrovato con la Nazionale maggiore anche il portiere rossonero. Le sue parole.

Ritrovi in Nazionale il tuo ex compagno al LOSC Mike Maignan. Lo percepisci come una guida, un fratello maggiore?

"Ritrovare Mike mi ha fatto molto piacere. Erano tre anni che non ci vedevamo di persona. Penso che anche a lui abbia fatto piacere. Rimettere i guanti insieme sarà un po' emozionante. Siamo qui per lavorare, ovviamente. È stato un esempio, a 16, 17 anni. Un portiere di tale livello si osserva con grande ammirazione; ero molto attento a quello che faceva. Ho potuto imparare alcune cose da lui. Ma poi ci si costruisce da soli. Ci eravamo detti che ci saremmo ritrovati in Nazionale, ed è una bella storia".