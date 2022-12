Francia, Deschamps: "Non è il momento di farmi domande sul mio futuro"

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Didier Deschamps resterà alla guida della nazionale francese dopo il Mondiale? E' la domanda che si pongono i colleghi transalpini mentre il nome di Zinedine Zidane si fa sempre largo per il futuro. Il presidente della Federcalcio Noel Le Graet ha invece indicato che vorrebbe ancora l’ex centrocampista bianconero alla guida dei Bleus e questa è la sua reazione in conferenza stampa: "Ora è il momento di farmi questa domanda (ride ndr)! E' molto bello quello che ha detto. Per il resto la mia priorità è quello che ci aspetta in questo quarto di finale e l'obiettivo di andare in semifinale".