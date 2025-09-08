Francia, Deschamps su Rabiot: "Sta bene, ma ha un minutaggio ridotto rispetto agli altri per ciò che è successo a Marsiglia"

vedi letture

L'attuale CT della Francia, Didier Deschamps ha parlato così in conferenza stampa in vista della partita di domani sera contro l'Islanda. Tra le domande, anche quella in merito alla condizione fisica di Adrien Rabiot, nuovo centrocampista del Milan:

Attacco dei Bleus rimaneggiato?

"Ovviamente perdiamo due elementi molto importanti con Ousmane Dembélé e Désiré Doué, ma ho fatto una lista, ho richiamato Kingsley Coman. Non rinuncerò a ciò che facciamo bene e a mettere in difficoltà l’avversario".

Sulla possibilità di un impiego di Adrien Rabiot:

"Ho delle opzioni. Adrien ha giocato in una certa posizione (con l’Olympique Marsiglia, ndr). Sta bene, questo è sicuro. Ovviamente ha un minutaggio ridotto rispetto agli altri per ciò che è successo a Marsiglia, ma vedrò".