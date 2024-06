Francia, Giroud: "Volevamo vincere, ma un pareggio non è poi così male. Il nostro destino è nelle nostre mani"

vedi letture

Un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca nella Francia. Dopo il successo contro l'Austria al primo turno, la Nazionale di Deschamps non è andata oltre lo 0-0 contro l'Olanda nella seconda giornata del Gruppo D di Euro2024. Un pari a reti bianche che porta entrambe le compagini al primo posto a quota 4 punti, ad una lunghezza di vantaggio sull'Austria che ieri ha battuto la Polonia. La qualificazione agli ottavi di finale è in bilico anche se il bottino raccolto fin qui da Bleus e Orange potrebbe essere soddisfacente per passare anche come terza.

Al termine della sfida, l'attaccante della Francia e del Milan, Olivier Giroud ha parlato ai canali ufficiali della UEFA:

"Penso che abbiamo dominato la partita, nel senso che abbiamo creato più occasioni. Siamo un po' frustrati perché volevamo i tre punti. Ma alla fine un pareggio non è poi così male. Il nostro destino è ancora nelle nostre mani. Dobbiamo essere più spietati in area, è lì che si può fare la differenza. Siamo stati un po' sfortunati, ma ci è mancata anche un po' di efficienza e il loro portiere ha fatto bene. Siamo soddisfatti della nostra prestazione. La cosa più importante è creare occasioni".