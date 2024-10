Francia, i convocati per Israele e Belgio: ci sono anche Maignan, Theo e Fofana

vedi letture

La prima volta senza Antoine Griezmann. Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per le sfide di Nations League contro Israele e Belgio. Ecco l'elenco completo, nel quale - come atteso - non ci sarà Kylian Mbappé, mentre sono presenti sei "italiani" (Maignan, Hernandez, Guendouzi, Fofana, Kone e Thuram).

Portieri: Maignan, Samba, Areola.

Difensori: Clauss, Digne, W. Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Centrocampisti: Camavinga, Fofana, Guendouzi, Koné, Tchouaméni, Zaire-Emery

Attaccanti: Barcola, Dembélé, Kolo-Muani, Nkunku, Olisé, Thuram