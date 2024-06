Francia, Tchouaméni elogia Maignan: "Ha un grande carisma, quando parla tutti lo ascoltano"

Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid e della Francia, è intervenuto oggi in conferenza stampa dal ritiro della nazionale francese in Germania dove si sta giocando l'Europeo. Il mediano transalpino ha parlato anche di Mike Maignan e della sua importanza non solo in campo, ma anche nello spogliatoio.

Queste le sue parole riportate da RMC Sport: "Maignan porta la sua leadership. Gli piace parlare, parlare in modo positivo, dare consigli. Ha un grande carisma, quando parla tutti lo ascoltano".