Fullkrug: "In queste due partite ho capito che dovrò sgomitare: pronto a sacrificarmi"

Nella sala conferenze di Casa Milan, sede ufficiale del club rossonero, ha preso la parola il nuovo centravanti milanista Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è il primo colpo del mercato invernale per il Diavolo e va a rinforzare il reparto offenisvo di Massimiliano Allegri con delle caratteristiche che mancavano e che lo stesso tecnico livornese ricercava da tempo. L'ex West Ham ha già collezionato due presente e oggi si è presentato alla stampa. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa puoi dare al Milan?

"Ho già guardato diverse partite prima di arrivare. Per interesse seguo la Serie A da anni. Quando si guarda la Serie A ovviamente si guarda anche il Milan. Ero consapevole del modo di giocare di questa squadra e di come potessi aiutarli. Sono diverso dagli altri attaccanti in rosa. La qualità è enorme nel nostro reparto offensivo con Leao, Pulisic e Nkunku. Penso di poter portare presenza fisica, possibilità di occupare l'area: aiuterò la squadra in queste situazioni. In queste due prime partite ho capito che dovrò sgomitare con i difensori, sono pronto a sacrificarmi per la squadra anche con dei duelli scomodi".