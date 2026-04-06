Fullkrug-Nkunku, la coppia inedita di Max: mai titolari insieme

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Questa sera, finalmente, il Milan torna in campo. I rossoneri sfideranno il Napoli allo stadio "Diego Armando Maradona" in una partita che è stata resa meno pesante dalla vittoria dell'Inter di ieri sera che, di fatto, ha messo un'ipoteca sul campionato. La gara è comunque molto importante: chi vince si guadagna il momentaneo secondo posto, mettendo una mano sulla qualificazione Champions League a sette giornate dal termine del campionato (dopo questo turno pasquale).

Allegri è pronto a sorprendere tutti, probabilmente anche Antonio Conte, con una coppia d'attacco inedita. Come riportato nelle scorse ore, infatti, il tecnico livornese ha provato ieri in allenamento il duo Fullkrug-Nkunku. I due hanno giocato pochissimo insieme: appena 50 minuti in campo contemporaneamente. Soprattutto, però, tedesco e francese non sono mai partiti dall'inizio. Una mossa davvero sorprendente, soprattutto per Pulisic: se Leao ci si aspettava potesse partire dalla panchina per i problemi fisici da cui ha recuperato in extremis, per l'americano ci si aspettava un impiego da titolare. Pesa, probabilmente, il viaggio intercontinentale effettuato durante la sosta. In panchina ci sarà anche Santi Gimenez.