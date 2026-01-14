Fullkrug oggi si è allenato: secondo Sky potrebbe essere convocato per Como

Da Milanello, racconta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, arrivano novità quasi sorprendenti: nonostante le parole di Allegri in conferenza, oggi Nicolas Fullkrug si è allenato. Il tedesco, che contro la Fiorentina ha rimediato un’infrazione (subito ridotta) alla falange del piede ha stretto i denti e oggi si è allenato. Se dopo l’allenamento di domattina non dovesse avere ulteriori fastidi c’è la concreta possibilità che possa andare in panchina per la sfida del Sinigaglia contro il Como.

VERSO COMO-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Noi abbiamo - ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa - 40 punti e sono quelli che abbiamo meritato sul campo. È una buona base, non ce li toglie nessuno, ora bisognerà pensare alle prossime 19 partite, il girone di ritorno, per andare a fare punti per rimanere tra le prime 4. Bisogna riprendere ad essere un pochino più cattivi all'interno della partita. Ci sono momenti in cui siamo un pochino fragili nelle due fasi. E poi migliorare le situazioni di gioco, soprattutto essere più precisi tecnicamente. i giocatori hanno ottime qualità, devono essere convinti di essre una squadra forte. Non è Fabregas contro Allegri, è Como contro Milan. Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, è un Como sbarazzino che pressa bene ed è forte tecnicamente. Sta facendo un grandissimo lavoro nonostante alleni da 2-3 anni. Dare voti mi rimane difficile. Posso solo dire che tutte le squadre del campionato, se andate a domandare agli allenatori, tutti dicono "se e ma". Ma con i se e ma non si va da nessuna parte. Tutti hanno i punti che meritano. Tutti hanno da recriminare... "Se Pulisic avesse fatto 3 gol a Firenze..." Ma non li ha fatti. Però li ha fatti prima, e magari domani li rifarà. Noi dobbiamo pensare alle nostre prestazioni e migliorare l'attenzione mentale: siamo nel girone di ritorno e non c'è più tempo per rimediare".