Fuori Leao? Si punta su Pulisic: l'americano ha segnato gli stessi gol di Rafa

L'assenza di Rafael Leao è pesante per il Milan, ma Pioli e tutta la squadra rossonera dovranno affrontarla. Il portoghese non ci sarà con la Fiorentina e molto probabilmente anche contro il Dortmund. Per questo motivo sarà Christian Pulisic che dovrà dimostrare di poter essere un vero trascinatore. L'avvio di stagione dell'americano, al netto dei vari problemi fisici delle ultime settimane, è stato ottimo: ha segnato gli stessi gol di Leao, quattro, e proverà a staccare il compagno nelle prossime settimane. Il Milan gliene sarebbe grato.