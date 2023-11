Furlani: "Da quando c'è il Decreto Crescita ci siamo trovati a fare grandi risultati in Europa come calcio italiano"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è stato ospite del DLA Piper Sport Forum presso lo stadio di San Siro a Milano. Queste le sue dichiarazioni sulla competitività del calcio italiano e sull'importanza del Decreto Crescita: "I risultati sportivi portano ricavi, ma salta tutto se venisse tolto il Decreto Crescita; senza il decreto sarebbe la distruzione del calcio italiano. Da quando c'è il Decreto Crescita ci siamo trovati a fare grandi risultati in Europa come calcio italiano, perché noi siamo business di talento: siamo sotto altri mercati a livello economico, siamo in un contesto difficile...

Ma guardiamo: è impossibile fare un progetto stadio, ci sono limiti su extra-comunitari, contratti più corti... L'unica leva che ci rende competitivi con gli altri campionati europei è il Decreto Crescita".