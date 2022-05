Furlani: "Il Milan è come Real, Barcellona e Bayern. Stiamo iniziando a colmare il divario"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott e consigliere d’amministrazione dell'AC Milan, si è così espresso alla nota rivista Forbes (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul progetto Elliott nel futuro: "Si può avere un periodo in cui si perdono soldi perché non ci qualifica alle competizioni europee e ciò deriva da campionati nazionali non conclusi positivamente; e sì, puoi trovarti in una specie di brutto circolo vizioso, ma è vero anche il contrario. Secondo me il trucco è: vincere o, per lo meno, avere un certo grado di successo, ma non a tutti i costi. Il Milan, storicamente parlando, appartiene allo stesso gruppo di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, etc... Il Milan è tra le big dell'Europa continentale, ma come club viene da 8 anni di difficoltà in cui ha perso in rilevanza. Ora stiamo iniziando a colmare quel divario. Ora il Milan è in crescita ed è in una traiettoria per recuperare il ritardo con quei Club e guarda, potrei sostenere che sì, il passato è stato difficile - come ho detto -, ma il futuro è molto interessante e divertente".