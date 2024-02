Furlani: "Vogliamo consolidare la nostra presenza nel mercato medio orientale"

Il CEO del Milan Giorgio Furlani è intervenuto nel corso dell'evento Investcopia 2024 Abu Dhabi, voluto da Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e Ruler di Dubai. Queste le sue dichiarazioni in merito ai rapporti del club con il mercato medio orientale.

Dubai e Medio Oriente

“Grazie alla guida della nostra proprietà, siamo strategicamente posizionati per entrare in una nuova fase di crescita, con un forte focus anche sul mercato mediorientale. Siamo qui per parlare di investimenti nel calcio e uno degli investitori principali è senz’altro il nostro partner Emirates. Questo è il 15imo anno che abbiamo Emirates sulla nostra maglia e questo dimostra la solidità del nostro rapporto, sono un partner meraviglioso. L'apertura di un ufficio a Dubai è una ulteriore testimonianza del nostro impegno nella regione per ulteriori collaborazioni e crescita. Dubai e la regione circostante hanno una grande importanza per noi e prevediamo una continua espansione e opportunità di crescita con Emirates, consolidando la nostra presenza in questo mercato.”