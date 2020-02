Fuser: "Come valori non credo ci siano 19 punti di differenza tra Milan e Inter"

Il suo è stato uno di quei derby ruggenti fra Sacchi e Trapattoni. Diego Fuser ha fatto gol in maglia rossonera sotto la curva Sud, ma in casa dell’Inter. Era il novembre 1989 e all’epoca capitava che i rossoneri vincessero i derby in casa dei nerazzurri, adesso invece…”E’ vero – chiede Fuser – che il Milan non vince un derby di campionato in casa dell’Inter da dieci anni? Accipicchia quanto tempo…”. Il riferimento è a Inter-Milan 0-1 del novembre 2010.

E adesso, Diego? “Per il Milan è ancora dura, non credo ci siano 19 punti di differenza fra le due squadre come valori, ma l’Inter fino ad oggi ha fatto meglio del Milan, è stata più squadra, più compatta. Poi, nei derby, io ho giocato anche quelli di Roma, salta tutto e può succedere di tutto, sono partite che può vincere anche la squadra meno favorita”.

Come vede Diego Fuser il derby a centrocampo? “Ci sono due giocatori che mi piacciono molto, Brozovic da una parte e Bonaventura dall’altra. Se l’interista è in forma sa far girare la squadra, sa concludere, è un elemento fondamentale. Di Bonaventura invece mi piacciono le idee, i guizzi, i colpi, è un giocatore che per caratteristiche gradisco molto”.

L'intervista su derbyderbyderby.it