Futuro San Siro, la Giunta accetta la delibera. Ora la decisione al Consiglio Comunale

C'è una novità importante nell'infinita vicenda della vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter da parte del Comune di Milano: la Giunta ha infatti approvato la delibera e ora la palla passa al Consiglio Comunale che si riunirà a fine settembre (non c'è ancora una data ufficiale) e che dovrà dare la sua approvazione alla delibera.

Ecco cosa propone la Giunta al Consiglio Comunale:

1. di confermare, in coerenza con le previsioni del PAVI, l’avvenuto trasferimento dell’impianto G. Meazza e delle aree della GFU San Siro dalla categoria dei beni indisponibili per destinazione a quella dei beni patrimoniali disponibili, dando atto che sia l’attuale Stadio Meazza, fino alla sua parziale demolizione, sia il nuovo Stadio costituiranno senza soluzione di continuità, nell’ambito della riqualificazione complessiva della GFU San Siro, servizio privato di interesse pubblico e/o generale e di carattere strategico, in coerenza con l’art. 16, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT, nonché dell’art. 4, commi 2 e 13, della Legge Stadi;

2. di integrare e aggiornare la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Milano n. 56 in data 23 luglio 2024 recante "Programmazione 2024-2026 - Variazione di assestamento generale del bilancio finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio - Estinzione anticipata di mutui -Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)” con la precisa individuazione delle aree relative alla GFU San Siro, come meglio precisato nell’allegato sub C, a seguito delle attività catastali richieste dall’Agenzia delle Entrate, ricomprendendo anche diritti edificatori afferenti alle aree appartenenti alla GFU non oggetto di vendita;