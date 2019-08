G. Donati: "Incredibile Calha non segni tanto, ma è uno che arriva"

Giulio Donati, ex compagno di Hakan Calhanoglu al Bayer Leverkuse, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rispondendo così ad una domanda sulla scarsa vena realizzativa del turco: "E' incredibile, non so spiegarmelo nemmeno io. E' un ragazzo che dà tutto in allenamento, e si mette sempre a disposizione ed è un giocatore molto duttile. Gli è mancata la continuità, però secondo me è uno che arriva"