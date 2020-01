G. Raspelli (All. Rhodense): "Ibra? Ha dato tante indicazioni ai compagni"

Gabriele Raspelli, allenatore della Rhodense - squadra che milita in Eccellenza - ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva sui primi 45 minuti di Ibrahimovic nell'amichevole di ieri: "Affrontare Ibra? Non è certo stata una cosa da tutti i giorni, l'emozione è stata tanta. Ha dimostrato come sempre grande personalità, è già un leader in campo. Ha giocato 45' ma ha parlato tanto con i compagni dando tante indicazioni"