Gabbia a Milan Tv: "Oggi attaccanti importantissimi in fase difensiva. Ci tenevo ancora di più per questa partita"

Buonissima prestazione del Milan che nell'anticipo delle 18 di sabato batte l'Empoli a San Siro con un netto 3-0 frutto del gol di Morata e una doppietta di uno straordinario Reijnders. In generale è stata una buona prova di tutta la squadra che è apparsa più equilibrata e che ha concesso poco o nulla ai toscani: il clean sheet per Maignan ne è la testimonianza. Ai microfoni di Milan Tv, al termine della partita, è intervenuto il centrale Matteo Gabbia. Le sue dichiarazioni.

Settimana emozionante? "Sicuramente una bella settimana. Forse ci tenevo ancora di più per questa partita: quando succede una cosa bella non vuoi che finisca. Era fondamentale la partita di oggi per me e per la squadra, per dare un segnale"

Sul rendimento difensivo a San Siro in campionato: "Sono dati ma noi ci concentriamo tanton con quello che accade nelle partite. Stiamo lavorando tantissimo con il mister in fase difensiva e oggi voglio spendere una parola per gli attaccanti che sono stati importantissimi nella fase difensiva: Rafa, Morata, Chukwu, Musah, Pulisic.. Tutto parte da loro ed è giusto che anche loro ricevano degli elogi"

Sul progresso di Thiaw: "Io penso che Malick sia fortissimo ma non ce lo dimostra oggi. La storia ci ha sempre fatto vedere un giocsatore molto solido e bravo tecnicamente: ero tranquillissimo quando giocava. Lui come Fik e Pavlovic hanno qualità molto importanti. Non sono stupito delle sue prestazioni, anzi per me è la normalità quello che fa"

Sulla Coppa Italia imminente : "C'è tanta voglia. E' una partita difficile contro una squadra che è in Serie B ma che ha qulità da categoria maggiore. Una partita da prendere con serietà. La Coppa Italia è un obiettivo che vogliamo cercare di vincere"