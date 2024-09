Gabbia a Sky: "Abbiamo avuto lo spirito giusto. Theo e Leao hanno sempre avuto l'atteggiamento giusto"

vedi letture

Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il successo dei rossoneri contro il Venezia. Ecco le sue parole:

Sulla vittoria di stasera

"Non eravamo felici di quel che avevamo fatto all'inizio. Abbiamo lavorato molto, con fiducia nel mister e nello staff. Stasera abbiamo avuto lo spirito giusto".

Sulle difficoltà iniziali

"Ci siamo allenati bene, abbiamo iniziato la stagione bene, nel modo giusto. Semplicemente siamo partiti nel modo non migliore e la responsabilità è condivisa. Di conseguenza la nostra responsabilità è di dare una gioia a noi stessi e ai nostri fantastici tifosi".

Sui tanti gol subiti

"Riduttivo parlare dei 4 difensori ma è un lavoro di squadra. Il nostro obiettivo non è quello di chiudere con tutti i gol concessi negli altri anni, dobbiamo migliorare e non siamo contenti di come sono andate le prime tre partite. Dobbiamo lavorare di squadra per raggiungere l'obiettivo del clean sheet e agevolare i tre punti".

Sulle novità portate da Fonseca

"Ha portato un'intensità a livello di allenamenti, di ideologia di gioco. Ha le sue idee, è stimolante fare il meglio possibile. Credo che la squadra dia il 100% in allenamento e credo siamo vicini a fare il calcio che il mister vuole".

Sul caso Theo e Leao

"In spogliatoio tutto molto tranquillo, il mister ha gestito la situazione con tranquillità. Sappiamo che non è successo niente di grave, sicuramente non come è stato riportato al di fuori. Theo e Leao hanno avuto sempre l'atteggiamento giusto e stasera si è visto".