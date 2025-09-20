Gabbia a Sky: "Il mister ci dà certezze. Pensare partita dopo partita e poi in primavera vediamo"

Matteo Gabbia, oggi capitano del Milan a Udine, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della gara vinta 3-0. Le sue dichiarazioni.

La fascia un sogno? "Sono ovviamente felicissimo, un sogno che stasera si è esaudito: sono ancora più contento perché anche grazie a Christian questo sarà un ricordo più bello. Spero che sia l'ultima perché voglio che tornino Rafa e Mike il prima possibile, sono loro i nostri capitani e sono fondamentali. La fascia? Me la porto a casa"

Allegri dà certezze? "Il mister ci dà certezze tramite il lavoro della settimana. Stiamo seguendo lui e il suo staff. Ci tengo sempre a fare un applauso a loro che sono davanti, ci agevolano la vita. Dobbiamo continuare così"

Il Milan può togliersi soddisfazioni? "Dobbiamo pensare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento e poi in Primavera vediamo dove siamo come dice il nostro allenatore"