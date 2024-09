Gabbia capitano? F. Galli: "Mi piacerebbe ma ci sono gerarchie interne allo spogliatoio"

Il giocatore più popolare del Milan in questi giorni è senza dubbio Matteo Gabbia. Con il suo gol decisivo nel derby contro l'Inter, il centrale difensivo rossonero ha fatto definitivamente breccia nel cuore dei tifosi rossoneri che già avevano imparato ad apprezzarlo in campo da alcuni mesi, ovvero dal suo ritorno dal prestito al Villarreal. Da gennaio in avanti, infatti, il classe '99 è il difensore più continuo della rosa. Di Gabbia ha parlato Filippo Galli ai microfoni di Gazzetta dello Sport. Fu suo ragazzo quando era Responsabile del Settore Giovanile del Diavolo.

Le parole di Filippo Galli su Matteo Gabbia invocato come capitano rossonero: "Mi piacerebbe molto. Io ho sempre avuto il pallino dei milanisti cresciuti in casa e spero che anche Calabria riesca a superare il momento difficile. Poi però ci sono le dinamiche e le gerarchie interne allo spogliatoio che vanno rispettate e di cui da fuori possiamo dire poco".