Gabbia di nuovo in Nazionale! Ecco quando scenderà in campo l'Italia

vedi letture

La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.

I due impegni in programma per l'Italia allenata dal CT Gattuso:

Matteo Gabbia (Italia)

Estonia-Italia: sabato 11 ottobre alle 20.45, Tallinn - Qualificazioni Mondiali 2026

Italia-Israele: martedì 14 ottobre alle 20.45, Udine - Qualificazioni Mondiali 2026