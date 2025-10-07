Milan, il calendario in campionato dal 13° al 22° turno

di Francesco Finulli

La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi delle gare del girone d'andata dal 13° al 22° turno.

IL CALENDARIO DEL MILAN

13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky

14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata 
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN