Il programma degli impegni del Messico del Bebote Gimenez

vedi letture

La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.

Il programma degli impegni del Messico del Bebote Santiago Gimenez:

Santiago Gimenez (Messico)

Messico-Colombia: domenica 12 ottobre alle 3.00, Arlington (USA) - Amichevole

Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole