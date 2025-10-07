Rabiot: "Modric mi ha stupito: impressionante vederlo allenare. Umile e dedicato al 100%"

L'impatto di Adrien Rabiot con la maglia del Milan è stato fin da subito molto importante, tanto che dal suo arrivo il tecnico Massimiliano Allegri lo ha sempre schierato da titolare, non solo in campionato ma anche in Coppa Italia. Giunto in queste ore nel ritiro della Francia, il centrocampista è stato intervistato dal quotidiano transalpino Le Figaro, aprendosi su varie tematiche incluse alcune legate all'universo rossonero. Leggi qui di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Mondiale 2030?: "A 35 anni, se il mio corpo regge, mi vedrete ancora in campo. Guardate Luka Modric, che è con me al Milan e gioca a 40 anni! Tocchiamo ferro, ma se il fisico non mi ferma, ho ancora la passione e l’amore per il calcio per continuare. Quindi, il Mondiale 2030… perché no."

Su Modric: "Mi ha soprattutto stupito. Vederlo allenarsi con tanta precisione, professionalità, intensità e impegno, a 40 anni, è impressionante. Davvero. È umile, dedicato, sempre al 100%. Quando vedo cosa fa con dieci anni più di me, resto senza parole."