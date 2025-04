Gabbia: "Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, cercando di fare il meglio in questo finale di stagione"

Il Milan vince in grande stile a Udine: al Bluenergy Stadium i rossoneri vivono una serata tranquilla, merce rarissima in questa stagione. Il risultato finale è 4-0 su una Udinese che arriva alla quarta sconfitta consecutiva. Ottima prova per i rossoneri, con la piccolissima speranza che non sia troppo tardi per non rientrare nella corsa all'Europa. Al termine della gara è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato Matteo Gabbia. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Conceicao: "In settimana abbiamo spinto molto sulle nostre problematiche recenti, come l'approccio alla partita. Abbiamo lavorato tanto in settimana, bene, tutti con disponibilità e stasera abbiamo dato una bella risposta. Penso sia stato un bello spettacolo vedere il Milan stasera"..

Aumentati i rimpianti?

"Il valore della rosa non rispecchia la posizione in cui siamo, ma le colpe sono nostre e non di altri. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, cercando di fare il meglio possibile in questo finale di stagione. Sono contento per tutti i miei compagni".