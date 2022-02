Gabbia: "Felice per il rinnovo e per questa storia che durerà ancora qualche anno"

Matteo Gabbia ha rilasciato un'intervista ai canali del Milan, commentando il rinnovo di contratto annunciato in serata: “Sono felicissimo per aver allungato il mio contratto con questa società gloriosa, sono davvero felice e consapevole che questa storia sarà bellissima e durerà ancora per qualche anno. Sicuramente è un’emozione fantastica far parte di questa società e avere come direttore Maldini. è un qualcosa che mi rende orgoglioso. Anche solo avere un rapporto con lui qualche anno fa lo vivevo come un sogno, oggi vederlo e viverlo all’interno della mia quotidianità è qualcosa di fantastico. Speriamo che possa essere di buon auspicio per qualche trofeo che possa arrivare magari già da questa stagione. Volevo ringraziare oltre Maldini, Massara e Gazidis che sono sempre stato al mio fianco e la società per la fiducia”.