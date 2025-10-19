Gabbia festeggia sui social dopo la Fiorentina: "San Siro...Siete DEVASTANTI"
MilanNews.it
Il Milan vince in rimonta contro la Fiorentina e agguanta in solitaria la vetta della classifica di Serie A. 3 punti di orgoglio, di carattere, ma soprattutto di voglia della formazione rossonera, che ha mandato un segnale importante alle rivali ma più in generale al campionato.
Una vittoria importante, che combacia con il ritorno al gol in casa in campionato di Leao ma soprattutto del tifo organizzato al suo 100%, vista la presenza di striscioni e bandiere. E festeggiando sui social per la vittoria di questa sera Matteo Gabbia ci ha tenuto a precisare questa cosa, repostando un post del Milan scrivendo: "San Siro...Siete DEVASTANTI! Grazie Milan".
Pubblicità
News
Una strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...di Andrea Longoni
Le più lette
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
live mnLIVE MN - Verso Milan-Fiorentina: Leao in campo dal 1'. Loftus out, pronto Saele da trequartista
Luca SerafiniGli infortuni in Nazionale sono colpa dei club. Allegri, adesso fantasia e coraggio. Quanto costa e quanto pesa la maglia. Con la Fiorentina cori, bandiere e striscioni. Autogol di Teocoli
Franco OrdineIbra, pensaci tu a Pochettino. La rosa corta è un vero guaio. A gennaio servirà altro mercato
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com