Gabbia festeggia sui social dopo la Fiorentina: "San Siro...Siete DEVASTANTI"MilanNews.it
Oggi alle 23:36News
di Lorenzo De Angelis

Il Milan vince in rimonta contro la Fiorentina e agguanta in solitaria la vetta della classifica di Serie A. 3 punti di orgoglio, di carattere, ma soprattutto di voglia della formazione rossonera, che ha mandato un segnale importante alle rivali ma più in generale al campionato. 

Una vittoria importante, che combacia con il ritorno al gol in casa in campionato di Leao ma soprattutto del tifo organizzato al suo 100%, vista la presenza di striscioni e bandiere. E festeggiando sui social per la vittoria di questa sera Matteo Gabbia ci ha tenuto a precisare questa cosa, repostando un post del Milan scrivendo: "San Siro...Siete DEVASTANTI! Grazie Milan". 