Gabbia ha ritrovato la Nazionale. Allegri: "Siamo contenti. Jashari? Credo ci voglia ancora un mesetto"

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, partita che vedrà il tecnico rossonero tornare allo Stadium da avversario per la prima volta in 10 anni.

Gabbia ha ritrovato la nazionale...

"Non lo conoscevo. Ho imparato che fino a che non li alleni, è difficile dare giudizi esterni sui giocatori. Ho trovato un ragazzo con margini di crescita, è un ragazzo responsabile che ha ottime qualità. Se un giocatore va in nazionale, siamo contenti".

Questa Juve è più forte della sua ultima Juve?

"Il calcio è cambiato tanto, non si possono fare paragoni con il passato. E' una Juve diversa, come questo è un Milan diverso da quello che ho allenato la prima volta".

Quando rientrerà Jashari?

"Spero presto. Credo ci vogliamo ancora un mesetto, ha iniziato a correre sulla sabbia ma serve ancora un po' di pazienza".

Come inserire Leao in una squadra che funziona bene e vince?

"Ho imparato una cosa: dire domani faccio questo perché è il momento di cambiare non va bene. Il momento di cambiare è quando me ne accorgo“.