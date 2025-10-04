Gabbia ha ritrovato la Nazionale. Allegri: "Siamo contenti. Jashari? Credo ci voglia ancora un mesetto"
Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, partita che vedrà il tecnico rossonero tornare allo Stadium da avversario per la prima volta in 10 anni.
Gabbia ha ritrovato la nazionale...
"Non lo conoscevo. Ho imparato che fino a che non li alleni, è difficile dare giudizi esterni sui giocatori. Ho trovato un ragazzo con margini di crescita, è un ragazzo responsabile che ha ottime qualità. Se un giocatore va in nazionale, siamo contenti".
Questa Juve è più forte della sua ultima Juve?
"Il calcio è cambiato tanto, non si possono fare paragoni con il passato. E' una Juve diversa, come questo è un Milan diverso da quello che ho allenato la prima volta".
Quando rientrerà Jashari?
"Spero presto. Credo ci vogliamo ancora un mesetto, ha iniziato a correre sulla sabbia ma serve ancora un po' di pazienza".
Come inserire Leao in una squadra che funziona bene e vince?
"Ho imparato una cosa: dire domani faccio questo perché è il momento di cambiare non va bene. Il momento di cambiare è quando me ne accorgo“.
