Rakitic su Modric al Milan: "Luka deve ringraziare Igli Tare: è stato lui a portarlo in rossonero"

vedi letture

Ivan Rakitic, ex centrocampista ed attuale dirigente dell'Hajduk Spalato, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Luka Modric, suo ex compagno nella nazionale croata: "Primo impatto con Modric? Me lo ricordo bene. Primo marzo 2006, amichevole Croazia-Argentina a Basilea. Io giocavo per il Basilea e valutavo già il cambio di federazione. Andai allo stadio con i biglietti del club, Luka quel giorno esordiva in nazionale e la gente mi diceva 'guarda che puoi giocare con lui'... Com’è Luka Modric in spogliatoio? Non è un uomo da discorsi frequenti ma, quando parla, è bene stare molto attenti. Parla in modo serio, concreto, non grida mai ma dà indicazioni chiare. Gli piacciono gli scherzi però, quando si fa sul serio, è molto concentrato e cura tutti i dettagli".

I due si sentono ancora spesso: "Ci siamo sentiti ieri - racconta Rakitic -. Luka è molto contento, mi ha invitato a Milano, dice che il calcio è molto diverso rispetto alla Spagna ma si trova benissimo. È molto felice dei compagni e della vita in Italia: la sua famiglia si sta godendo questo nuovo capitolo e per noi calciatori la famiglia è sempre molto importante. Luka per tutto questo deve ringraziare Igli Tare: è stato lui a portarlo al Milan. Io pensavo avrebbe finito al Real ma, come amico e fratello, vederlo al Milan mi dà una grandissima allegria. Celebrerò tutte le sue vittorie, personali e di squadra, come se fossero mie.

Se Modric vincerà subito lo scudetto al Milan? Sì, è possibile ma si deciderà a marzo. A me piacciono le squadre che crescono durante l’anno: non devi essere al top a novembre o febbraio, ma in primavera. Se i giocatori lo faranno, con un allenatore come Allegri che ha vinto tutto, potranno vincere".