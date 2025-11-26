Gabbia: "La partita più importante adesso è contro la Lazio. Dobbiamo fare continuità"

A margine dell'evento organizzato dalla BMW in collaborazione con il Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare degli obiettivi personali e di squadra che si è prefissato per questa stagione.

L'ultimo derby vinto ha qualcosa che lo rende particolare?

"Ogni derby ha qualcosa di speciale, soprattutto se poi hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono dei giorni dove stiamo lavorando tanto, anche ieri abbiamo fatto due allenamenti tosti, perché comunque sappiamo che dobbiamo dare continuità, la partita più importante adesso è quella contro la Lazio. Poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici".