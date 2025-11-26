Anche il Cagliari diventa americano: nel club fa il suo ingresso un fondo Usa

(ANSA) - CAGLIARI, 22 NOV - "Adesso si apre una nuova era per il club. Era quasi un anno che chiacchieravamo: ho apprezzato che non sia uscito nulla, nessuna indiscrezione. La scelta di Pisacane è stata una scelta anche degli investitori con i quali ci siamo incontrati la scorsa estate negli Usa per il torneo della Primavera". Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini a proposito dell'ingresso nel club di un fondo americano "Non sarò solo, ma non mi dispiace condividere responsabilità con altri. Il calcio sta cambiando: ho scelto uno, Maurizio Fiori, che rappresenta un vero tifoso del Cagliari, uno che andava allo stadio. Uno che sognava di tornare per fare questo. Ci sarà lavoro per gli investitori anche sullo stadio, anche questa è una responsabilità perché è un investimento da 200 milioni".

Sul calcio giocato, invece, Giulini dice che quella col Genoa "è stata una partita super combattiva. La classifica uno la vorrebbe sempre migliore e invece bisogna fare i conti con la realtà in linea con le aspettative. È chiaro che c'è stato il contraccolpo dopo che abbiano perso Belotti, poi un po' Mina e Deiola. Situazione fisiologica non allarmante, ma bisogna lottare su ogni pallone come oggi: speriamo di arrivare alla fine dell'andata con un buon margine su zona rossa. È un Cagliari che prova le giocate, abbiano preso gol un po' stupidi, ma sono soddisfatto" . (ANSA).